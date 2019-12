Positiva charla sobre el sistema COMET de clubes

En la noche del viernes, el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, encabezó una enriquecedora charla dirigida a dirigentes de clubes acerca del correcto funcionamiento del sistema COMET (Sistema Experto de Gestión de Competiciones).

En la apertura del encuentro, el presidente de la LFF expresó “esta instructiva charla sobre el sistema COMET tiene por objetivo capacitar a los dirigentes para que

puedan cargar los datos de todos los jugadores de sus clubes y creo que es muy

importante porque en muy poco tiempo desde el Consejo Federal se van a manejar con este sistema y tenemos que estar actualizados”.

“En los próximos días estaremos brindando cursos de capacitación en la LFF a todos los dirigentes y delegados y, si es necesario, desde Buenos Aires también vendrán a dictar cursos sobre este sistema digital de registro de jugadores. Además, esto tiene que ver con lo que se viene dentro del sistema, donde va a haber una página de jugadores, para que los clubes y ligas la puedan administrar, con la posibilidad de mostrar sus jugadores a nivel mundial. Desde el Consejo Federal se está trabajando en este tema y seguramente los encargados van a estar llamando a los presidentes de clubes para que ingresen al sistema los datos de sus jugadores, desde los 17 años, para tener la posibilidad de cobrar los derechos de formación en caso de transferencias, algo similar a lo que se utiliza en Europa entre los clubes”.

Posteriormente, el presidente de la LFF indicó “también quiero agradecer a todos los clubes que presentaron los papeles en la liga, lo que nos permitió homologar nuestros campeonatos. Recién ahora los clubes clasificados podrán jugar el Torneo Regional Amateur. A los clubes que todavía no presentaron los papeles les pido que regularicen su situación ante la Dirección de Personas Jurídicas; les aconsejo que lo hagan porque desde el año que viene ningun club que no tenga los papeles en orden podrá pertenecer al Consejo Federal de forma orgánica y eso no nos va a permitir, como liga, participar de los torneos de fútbol femenino, de futsal y de las selecciones sub 15 y sub 17 que organiza el ente rector del fútbol del interior”.

Por su parte, Raúl López, secretario de la Liga Formoseña de Fútbol, explicó “están cargados los datos de los 16.000 jugadores que tenemos en nuestra liga y cada uno de ellos tiene un legajo personal. El Consejo Federal nos solicitó que le enviemos de forma completa todos los datos de los 62 clubes que participan en los torneos organizados por la LFF y estamos muy adelantados en ese tema”.

Por último, López subrayó “en los próximos días estaremos dictando los cursos para explicar el correcto funcionamiento del sistema COMET, posibilitando que todos los dirigentes adquieran los conocimientos que les permitirán cargar los datos de sus jugadores y luego hacer llegar el informe al Consejo Federal, cumpliendo con los requisitos exigidos”.